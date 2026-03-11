پشاور: دکان پر ڈنڈا بردار مسلح افراد کا دھاوا، لوٹ مار اور تشدد کی ویڈیو وائرل

واقعے میں ملوث 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، پولیس

ویب ڈیسک March 11, 2026
پشاور:

پشاور کے علاقے تھانہ کابلی کی حدود میں دکان کے اندر مسلح افراد کی جانب سے تشدد اور لوٹ مار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

پولیس کے مطابق ویڈیو میں چند افراد کو ڈنڈوں سے ایک شخص کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ بعض افراد اسلحہ اٹھائے بھی نظر آ رہے ہیں۔ 

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔

پولیس کے مطابق واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں اور ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔

 
