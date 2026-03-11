لاہور: گلی میں کھیلتا بچہ نالے میں گر کر جاں بحق

پولیس تھانہ رائیونڈ نے 2 افراد کو گرفتار کرلیا، ملزمان نے گٹر سیوریج کا پانی ڈالنے کے لیے مین ہول کھولا تھا

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے رائیونڈ میں کمسن بچے کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں گلی میں کھیلتا بچہ نالے میں گر کر جاں بحق ہوگیا، ٹی ایچ کیو اسپتال رائیونڈ نے بچے کی موت کی تصدیق کردی جبکہ جاں بحق بچے کی شناخت 5 سالہ فہد بلال کے نام سے ہوئی ہے۔

واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے ایس پی صدر سے فوری رپورٹ طلب کرلی اور کھلے مین ہول کے باعث پیش آنے والے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے غفلت کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت بھی کی۔

پولیس تھانہ رائیونڈ نے قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے دو افراد کو گرفتار کرلیا۔ یاسین اور زین پر الزام ہے کہ انہوں نے گٹر سیوریج کا پانی ڈالنے کے لیے مین ہول کھولا تھا۔

ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق مزید شواہد اور ذمہ داران کے تعین کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور کھلے مین ہولز اور نکاسی آب کے خطرناک مقامات کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تحفظ کے لیے متعلقہ اداروں کو بھی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بیوی سے جھگڑے کے بعد ڈاکٹر نے زہر کا انجکشن لگالیا

Express News

پاکستان کا لبنان کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت پر اظہار مذمت

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

پیٹرول کے بعد 23 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی کے بھی دو جہاز پاکستان پہنچ گئے

Express News

توانائی بحران، حکومت نے ہفتے میں دفاتر کی 3 چھٹیوں کا نوٹی فکیشن جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو