وفاقی حکومت کے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے چیئرمین ایف بی آر نے اضافی کفایت شعاری اور تحفظ کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی۔
ایف بی آر نے فیلڈ دفاتر اور ہیڈ کوارٹر کی 60 فیصد سرکاری گاڑیاں فوری طور پر کھڑی کرنے کا حکم دے دیا جبکہ دفاتر اور ہیڈ کوارٹرز کے فیول اخراجات میں 50 فیصد کٹوتی کا بڑا فیصلہ بھی کیا گیا۔
گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے افسران سے دو دن کی تنخواہ کی رضاکارانہ پیشگی طلب کی گئی ہے۔
اس کے علاوہ، 50 فیصد عملے کو فوری طور پر گھر سے کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی جبکہ پائیدار اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔
چوتھی سہ ماہی کے غیر ای آر ای بجٹ میں بھی 20 فیصد کمی کا اعلان کیا گیا۔
ایف بی آر کی جانب سے حکام کو کل 11 مارچ تک عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔