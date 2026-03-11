پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کی سروس متاثر ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
متعدد صارفین نے شکایت کی ہے کہ انہیں میسیجز بھیجنے اور وصول کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، جبکہ کچھ افراد کو فیڈ لوڈ ہونے اور ایپ تک رسائی میں بھی مسائل درپیش ہیں۔
ڈیجیٹل سروسز میں خرابیوں کی نگرانی کرنے والی ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق پاکستان میں صبح تقریباً 7 بج کر 10 منٹ پر انسٹاگرام کی ایپ اور ویب سائٹ میں تکنیکی خلل کی رپورٹس سامنے آنا شروع ہوئیں۔ اس کے بعد مختصر وقت میں ہزاروں صارفین نے اس مسئلے کی نشاندہی کی۔
رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے ڈاؤن ڈیٹیکٹر پر 13 ہزار سے زائد شکایات درج کی گئیں۔ ان شکایات میں سے تقریباً 71 فیصد کا تعلق ایپ کے درست طریقے سے کام نہ کرنے سے تھا، جبکہ قریب 20 فیصد صارفین نے سرور کنکشن کے مسائل کی نشاندہی کی۔
اطلاعات کے مطابق یہ خرابی خاص طور پر براہِ راست میسیجنگ سروس کو متاثر کر رہی ہے، جس کے باعث صارفین کو ذاتی پیغامات بھیجنے یا وصول کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکا سمیت دیگر کئی ممالک میں بھی ہزاروں صارفین اسی نوعیت کے مسائل کی شکایت کر رہے ہیں۔
رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یورپ، کینیڈا اور ممکنہ طور پر مشرقِ وسطیٰ کے بعض علاقوں میں بھی انسٹاگرام کی سروس متاثر ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ تاہم اس تکنیکی خرابی کی اصل وجہ اور سروس کی مکمل بحالی کے بارے میں تاحال کمپنی میٹا پلیٹ فارمز کی جانب سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔
ادھر سروس متاثر ہونے کے بعد صارفین نے دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اپنی شکایات اور ردعمل کا اظہار شروع کردیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طرح کے مسائل عموماً سرور پر زیادہ بوجھ پڑنے یا کسی ممکنہ سائبر حملے کے باعث بھی سامنے آ سکتے ہیں۔