ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں تاہم قریبی ذرائع کے مطابق وہ محفوظ اور خیریت سے ہیں۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے بیٹے یوسف پزشکیان نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مجتبیٰ خامنہ ای زخمی ہو گئے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس خبر کے بعد انہوں نے اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن کے متعلقہ حلقوں میں رابطے تھے۔ ان دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مجتبیٰ خامنہ ای محفوظ اور خیریت سے ہیں۔
ادھر ایران کے سرکاری ٹی وی نے مجتبیٰ خامنہ ای کو ’رمضان کی جنگ کا زخمی فوجی‘ قرار دیا، تاہم اس حوالے سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ انہیں کس نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں۔
دوسری جانب امریکی اخبار نیویارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں تین ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای کو چوٹیں آئی ہیں۔
رپورٹ کے مطابق ان کی ٹانگوں پر زخم آئے ہیں، تاہم وہ ہوش میں ہیں اور اس وقت ایک انتہائی محفوظ مقام پر موجود ہیں۔