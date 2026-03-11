سپریم کورٹ نے فوری نوعیت کے مقدمات کے لیے خصوصی انتظامات کا اعلان کردیا

سپریم کورٹ نے فوری نوعیت کے مقدمات کے لیے خصوصی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ کا ادارتی ڈیسک جمعہ اور ہفتہ کو صرف ہنگامی مقدمات وصول کرے گا۔
عوامی سہولت مرکز کا ادارتی ڈیسک صبح 9 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک کھلا رہے گا۔ فوری نوعیت کے کیسز صرف رجسٹرار کی منظوری سے وصول کیے جائیں گے۔
اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی منظوری سے سپریم کورٹ میں ہنگامی مقدمات کے لیے نیا طریقہ کار نافذ کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ رولز 2025 کے تحت ہنگامی کیسز کی وصولی کا شیڈول بھی جاری کیا گیا ہے۔
جمعہ اور ہفتہ کو صرف فوری نوعیت کے مقدمات دائر کیے جا سکیں گے اور رجسٹرار سپریم کورٹ کی منظوری کے بعد ہی کیسز وصول ہوں گے۔