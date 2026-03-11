پی ایس ایل 11: ٹرافی کی تقریب رونمائی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں منعقد

سادہ مگر پروقار تقریب میں پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر مہمان خصوصی تھے

زبیر نذیر خان March 11, 2026
پی ایس ایل 11 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی بدھ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی نئی بلڈنگ میں منعقد ہوئی، سادہ مگر پروقار تقریب میں پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر مہمان خصوصی تھے۔

اس موقع پر لیگ میں شریک فرنچائز کے مالکان اور نمائندے بھی موجود تھے،ان میں کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے ندیم عمر، کراچی کنگز کے سلیمان اقبال لاہور قلندر کے عاطف رانا راولپنڈی پنڈیز کے احسن طاہر بھی شامل تھے۔

سلمان نصیر نے خیر مقدمی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل نئے دور میں داخل ہو گئی ہے، لیگ کے 10 سال مختلف ادوار سے گزرے ،لیگ خاندان کی شکل اختیار کر گئی ہے ،ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتی ہے، لیگ تناور درخت بن گیا ہے، رواں سال ریکارڈ 8ٹیمیں شرکت کریں گی۔

واضح رہے کہ 8 ٹیموں پر مشتمل لیگ کا 11ویں ایڈیشن 26 مارچ سے 10 مئی کھیلا جائے گا، لیگ میں لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، اور فیصل آباد میں کل 44 میچز طے ہیں،افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدر آباد کنگز مین کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔

Express News

پی ایس ایل 11؛ ٹرافی کی تقریب رونمائی کب اور کہاں ہوگی؟

پی ایس ایل 11 میں پہلی بار 8ٹیمیں شرکت کریں گی،ان میں دو نئی ٹیمیں حیدرآباد کنگز مین اور راولپنڈی پنڈیز شامل ہیں،لیگ کے میچز 6 شہروں میں کھیلے جائیں گے،فیصل آباد اور پشاور پہلی بار پی ایس ایل میچز کی میزبانی کریں گے۔

ہر ٹیم لیگ مرحلے میں10 میچز کھیلے گی، پلے آف 28 اپریل سے شروع ہوں گے،راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک کوالیفائر سمیت 11 میچز کھیلے جائیں گے،قذافی اسٹیڈیم 15 میچز کی میزبانی کرے گا، پہلی مرتبہ میزبانی کرنے والےفیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں7 میچز کھیلے جائیں گے،پشاور کا عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم بھی پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل کی میزبانی کرے گا۔

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہونے والے تمام4 میچز میں ملتان سلطانز ایکشن میں ہوں گے،کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم 6میچز کی میزبانی کرے گا،پہلا میچ 8اپریل کو پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگزمین کے درمیان کھیلا جائے گا۔

اگلے روز9 اپریل کو کراچی کنگز کا پشاور زلمی،10 اپریل کو کوئٹہ گلیڈی ایٹر کا راولپنڈی پنڈینز، 11 اپریل کو کراچی کنگز اور حیدرآباد کنگز مین، 12 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز جبکہ 16 اپریل کو اسلام آباد اور کراچی کنگز کے درمیان مقابلہ ہوگا۔
