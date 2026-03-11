کراچی: گھر کی دہلیز پر خاتون سے چھینا جھپٹی، ملزم پرس چھین کر فرار، ویڈیو منظرعام پر آگئی

مسلح ملزم کو دیکھتے ہی خاتون نے چیخ ماری اور خوف کے باعث زمین پر گر گئی۔

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

کراچی کے علاقے بفرزون میں گھر کی دہلیز پر خاتون سے چھینا جھپٹی کی واردات پیش آئی جہاں مسلح ملزم پرس چھین کر فرار ہوگیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرعام پر آگئی ہے۔

فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو موٹر سائیکل پر سوار اکیلا ملزم آیا، موٹر سائیکل کھڑی کی اور اسلحہ نکال لیا۔ مسلح ملزم کو دیکھتے ہی خاتون نے چیخ ماری اور خوف کے باعث زمین پر گر گئی۔

فوٹیج کے مطابق ملزم جھپٹا مار کر خاتون سے پرس چھین کر فرار ہوگیا جبکہ خاتون گھبراہٹ کے باعث زمین پر پڑی کانپتی رہی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں بیوی سے جھگڑے کے بعد ڈاکٹر نے زہر کا انجکشن لگالیا

Express News

پاکستان کا لبنان کے خلاف اسرائیلی فوجی جارحیت پر اظہار مذمت

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

کراچی میں گھر کے اندر گیس دھماکا، سسرال سے واپس آئی خاتون شدید زخمی

Express News

پیٹرول کے بعد 23 ہزار میٹرک ٹن ایل پی جی کے بھی دو جہاز پاکستان پہنچ گئے

Express News

توانائی بحران، حکومت نے ہفتے میں دفاتر کی 3 چھٹیوں کا نوٹی فکیشن جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو