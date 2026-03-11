کراچی: گھر کی دہلیز پر خاتون سے چھینا جھپٹی، ملزم پرس چھین کر فرار، ویڈیو منظرعام پر آگئی

کراچی کے علاقے بفرزون میں گھر کی دہلیز پر خاتون سے چھینا جھپٹی کی واردات پیش آئی جہاں مسلح ملزم پرس چھین کر فرار ہوگیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظرعام پر آگئی ہے۔
فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خاتون جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو موٹر سائیکل پر سوار اکیلا ملزم آیا، موٹر سائیکل کھڑی کی اور اسلحہ نکال لیا۔ مسلح ملزم کو دیکھتے ہی خاتون نے چیخ ماری اور خوف کے باعث زمین پر گر گئی۔
فوٹیج کے مطابق ملزم جھپٹا مار کر خاتون سے پرس چھین کر فرار ہوگیا جبکہ خاتون گھبراہٹ کے باعث زمین پر پڑی کانپتی رہی۔