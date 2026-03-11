ایران کے وزیرِ کھیل نے اعلان کیا ہے کہ ایران امریکا میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت نہیں کر سکتا، امریکا کی جانب سے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کے بعد اب ایران امریکا میں ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیرِ کھیل احمد دونیامالی نے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کے حملوں اور خطے میں جاری جنگی صورتحال کے بعد ایران کے لیے اس عالمی ایونٹ میں حصہ لینا ممکن نہیں رہا۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 رواں سال 11 جون سے 19 جولائی تک امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ ایران نے ایشیائی کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور اسے گروپ جی میں بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے ساتھ رکھا گیا تھا۔
رپورٹس کے مطابق اگر ایران باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے دستبردار ہوتا ہے تو فیفا کو اس کی جگہ کسی اور ٹیم کو شامل کرنا پڑ سکتا ہے ۔