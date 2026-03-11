ایران امریکا میں ہونیوالے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کرے گا، ایرانی وزیرِ کھیل کا اعلان

فیفا ورلڈ کپ 2026 رواں سال 11 جون سے 19 جولائی تک امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک March 11, 2026
facebook whatsup

ایران کے وزیرِ کھیل نے اعلان کیا ہے کہ ایران امریکا میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں شرکت نہیں کر سکتا، امریکا کی جانب سے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیے جانے کے بعد اب ایران امریکا میں ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی وزیرِ کھیل احمد دونیامالی نے کہا کہ امریکا اور اسرائیل کے حملوں اور خطے میں جاری جنگی صورتحال کے بعد ایران کے لیے اس عالمی ایونٹ میں حصہ لینا ممکن نہیں رہا۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای سمیت بڑی تعداد میں شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، فیفا کا فٹبال ورلڈکپ سے متعلق بڑا اعلان

فیفا ورلڈ کپ 2026 رواں سال 11 جون سے 19 جولائی تک امریکا، کینیڈا اور میکسیکو میں کھیلا جائے گا۔ ایران نے ایشیائی کوالیفائنگ راؤنڈ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا اور اسے گروپ جی میں بیلجیم، نیوزی لینڈ اور مصر کے ساتھ رکھا گیا تھا۔

رپورٹس کے مطابق اگر ایران باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے دستبردار ہوتا ہے تو فیفا کو اس کی جگہ کسی اور ٹیم کو شامل کرنا پڑ سکتا ہے ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |
فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

 Mar 11, 2026 08:57 AM |

متعلقہ

Express News

قومی ٹی ٹوئنٹی کپ: ایبٹ آباد نے کراچی بلیو کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی

Express News

بنگلا دیش کے خلاف پہلے ون ڈے میں تین پاکستانی کھلاڑی ڈیبیو کریں گے، شاہین آفریدی

Express News

پی ایس ایل  میں ایک میچ کی میزبانی ملنے پر پختونخوا حکومت کا پی سی بی سے رابطے کا فیصلہ

Express News

ڈومیسٹک کرکٹ میں باصلاحیت کھلاڑی موجود ہیں انہیں مواقع دینے کی ضرورت ہے، سابق کپتان یونس خان

Express News

ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، بھارتی فاسٹ بولر پر بھاری جرمانہ

Express News

پی ایس ایل 11؛ ٹرافی کی تقریب رونمائی کب اور کہاں ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو