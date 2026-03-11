ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے اپنے نئے فون کے آتے ہی دنیا بھر میں کروڑوں صارفین کے زیرِ استعمال 15 مشہور گیجٹس کی پیداوار خاموشی سے بند کر دی ہیں۔
کمپنی کے اس اقدام کا مقصد پروڈکٹ لائن اپ کو ری فریش کر کے متعدد پرانی ڈیوائسز سے بدلنا ہے۔
مجموعی طور پر اس کے بعد 15 ایپل پروڈکٹس لائن اپ سے ہٹا دی جائیں گی۔ ان پروڈکٹس میں سے کچھ بمشکل چھ ماہ قبل لانچ کی گئی تھی جبکہ سب سے پرانی ڈیوائس 2019 میں لانچ کی گئی تھی۔
آئی فون 16 ای کو نئے آئی فون 17 ای سے بدل دیا گیا ہے جبکہ ایم 3 آئی پیڈ ایئر مادلز کو بھی اپ ڈیٹ کر کے ایم 4 چہ سے چلنے والے ورژن سے بدل دیا ہے۔
ڈیوائسز:
iPhone 16e with A18 (2025)
11-inch iPad Air with M3 (2025)
13-inch iPad Air with M3 (2025)
13-inch MacBook Air with M4 (2025)
15-inch MacBook Air with M4 (2025)
13-inch MacBook Pro with M5 and 512GB storage (2025)
14-inch MacBook Pro with M4 Pro (2024)
16-inch MacBook Pro with M4 Pro (2024) 14-inch
MacBook Pro with M4 Max (2024)
16-inch MacBook Pro with M4 Max (2024)
Mac Studio with M3 Ultra and 512GB memory (2025)
Studio Display with A13 Bionic (2022)
Pro Display XDR (2019)
Pro Stand for Pro Display XDR (2019)
Pro Display XDR VESA Mount Adapter (2019)