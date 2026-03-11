حکومتی اقدامات کی وجہ سے پیٹرول کے بعد ایل پی جی کے بھی چار جہاز پاکستان پہنچ گئے جس کے بعد ملک میں توانائی کا ذخیرہ تقریباً ایک ماہ کا ہوگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن چئیرمین عرفان کھوکھر نے بتایا کہ ملک میں ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہے لہذا حکومت مہنگی ایل پی جی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاون کرے۔
انہوں نے کہا کہ سوئی گیس کے 4 ایل پی جی لے کر جہاز پہنچ گئے ہیں، مزید 4 درآمدی ایل پی جی کے جہاز پائپ لائن میں ہیں۔
عرفان کھوکھر نے کہا کہ حکومتی بروقت اقدامات کی وجہ سے ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہوئی ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگی ایل پی جی بیچنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں عوام کو مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والی ظلم نہ کریں۔