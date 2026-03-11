پیٹرول کے بعد ایل پی جی کے چار جہاز پاکستان پہنچ گئے

حکومتی بروقت اقدامات کی وجہ سے ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہوئی ہے ،عرفان کھوکھر 

ویب ڈیسک March 11, 2026
حکومتی اقدامات کی وجہ سے پیٹرول کے بعد ایل پی جی کے بھی چار جہاز پاکستان پہنچ گئے جس کے بعد ملک میں توانائی کا ذخیرہ تقریباً ایک ماہ کا ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایل پی جی انڈسٹری ایسوسی ایشن چئیرمین عرفان کھوکھر نے بتایا کہ ملک میں ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہے لہذا حکومت مہنگی ایل پی جی فراہم کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کریک ڈاون کرے۔

انہوں نے کہا کہ سوئی گیس کے 4 ایل پی جی لے کر جہاز پہنچ گئے ہیں، مزید 4 درآمدی ایل پی جی کے جہاز پائپ لائن میں ہیں۔

عرفان کھوکھر نے کہا کہ حکومتی بروقت اقدامات کی وجہ سے ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں ہوئی ہے، حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگی ایل پی جی بیچنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔

انہوں نے کہا کہ ماہ رمضان میں عوام کو مہنگی ایل پی جی فروخت کرنے والی ظلم نہ کریں۔
