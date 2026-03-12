واٹس ایپ کا کم عمر بچوں کیلئے نیا فیچر تیار

فیچر کے تحت کم عمر صارفین اپنے والدین کی اجازت سے پلیٹ فارم استعمال کر سکیں گے

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

انسٹنٹ میسجنگ ایپلی کیشن واٹس ایپ نے 13 برس سے کم عمر صارفین کے لیے نیا فیچر تیار کیا ہے جس کے بعد وہ اپنے والدین کی اجازت سے پلیٹ فارم استعمال کر سکیں گے۔

واٹس ایپ کے مطابق یہ تبدیلی کم عمر صارفین کو پلیٹ فارم کی فیملی کا اہم جزو کے اعتراف میں کی گئی۔ تاہم، یہ فیچر ایک ایسے وقت میں متعارف کرائی گئی ہے جب نوجوانوں کو فون اور سوشل میڈیا ایپس سے لاحق خطرات سے متعلق تحفظات میں اضافہ ہو رہا ہے۔

واٹس ایپ کا کہنا تھا کہ ’پیرنٹ-مینجڈ‘ اکاؤنٹس والدین کے فیڈبیکس کے نتائج میں بنائے گئے ہیں جنہوں نے اپنے کم عمر بچوں کو ایپ چلانے سے متعلق کمپنی کو کہا تھا۔

ضوابط کے مطابق والدین اور سرپرستوں کو ایپ پر اکاؤنٹس بنانے اور مینج کرنے ہوں گے اور بچوں کے اکاؤنٹس بڑوں کے اکاؤنٹس سے جڑے ہوں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلم و ٹی وی کے سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے

فلم و ٹی وی کے سینئر اداکار عاصم بخاری انتقال کر گئے

Mar 12, 2026 06:09 AM |
ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

 Mar 11, 2026 12:39 PM |
افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

 Mar 11, 2026 12:07 PM |

متعلقہ

Express News

ایپل نے 15 گیجٹس خاموشی سے بند کر دیے

Express News

گوگل نے پاکستان میں نیا اے آئی پروفیشنل سرٹیفکیٹ پروگرام متعارف کرادیا

Express News

پاکستان سمیت کئی ممالک میں انسٹاگرام ڈاؤن

Express News

ایپل کا اپنی اسمارٹ واچ کیلئے تھری ڈی پرنٹڈ ایلومینیم کیس متعارف کرانے پر غور

Express News

ناسا کا سیٹلائٹ زمین پر کب گِرے گا؟

Express News

فائیو جی اسپیکٹرم 507 ملین ڈالر میں نیلام، اگلے 6 ماہ میں بڑے شہروں میں سروس دستیاب ہوگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو