کراچی؛ شہری کی فائرنگ سے زخمی مبینہ ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا

ہلاک ڈاکو نے ساتھی کے ہمراہ شہری کی موٹر سائیکل چھینی تھی، ایس ایچ او زمان ٹاؤن

منور خان March 11, 2026
کراچی:

کورنگی ناصر جمپ کے قریب شہری کی فائرنگ سے شدید زخمی مبینہ ڈاکو دوران علاج دم توڑ گیا۔

چھیپا حکام کے مطابق رواں ماہ (4 مارچ) کی صبح سات بجے کے قریب کورنگی ناصر جمپ کے قریب شہری کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا مبینہ ڈاکو 30 سالہ ظفر بدھ کی شام جناح اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہوگیا۔

ایس ایچ او زمان ٹاؤن ایاز خان نے بتایا کہ شہری کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والا ڈاکو تھا، جس نے ساتھی کے ہمراہ شہری کی موٹر سائیکل چھینی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ ڈاکو کو مدعی نے شناخت بھی کیا ہے۔
