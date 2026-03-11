پشاور، ڈھائی کروڑ کی بینک ڈکیتی ناکام بنانے والا بہادر پولیس افسر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید

اے ایس آئی بہار علی کو ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا

احتشام خان March 11, 2026
پشاور:

پشاور میں مچنی گیٹ کے قریب ڈھائی کروڑ کی بینک ڈکیتی ناکام بنانے والا بہادر پولیس افسر اے ایس آئی بہار علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔

پولیس کے مطابق اے ایس آئی بہار علی کو ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ زیر علاج رہے تاہم جانبر نہ ہو سکے اور بہار علی نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔

واقعہ اس وقت پیش آیا جب مچنی گیٹ کے قریب ایک بینک میں تقریباً ڈھائی کروڑ روپے کی ڈکیتی کی کوشش کی گئی۔

اطلاع ملنے پر اے ایس آئی بہار علی اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ فوری طور پر موقع پر پہنچے اور رقم لوٹ کر فرار ہونے والے ڈاکوؤں کو روک لیا۔

پولیس کے مطابق بہار علی نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزمان کو روکنے کی کوشش کی جس پر ایک ڈاکو نے ان پر فائرنگ کر دی۔

گولیاں لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گئے تاہم ان کی کارروائی کے باعث بڑی ڈکیتی ناکام بنا دی گئی۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اے ایس آئی بہار علی نے فرض کی ادائیگی کے دوران غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا اور ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
