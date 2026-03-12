سب سے کم عمر پیشہ ور ریسر جسے 5 سال کی عمر میں ڈرائیونگ لائسنس مل گیا

ریسر نے 4 سال کی عمر میں ریسنگ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا

ویب ڈیسک March 12, 2026
دنیا میں ایک ایسا پیشہ ور کار ریسر ہے جو نہ صرف سب سے کم عمر ہے بلکہ اسے5 سال کی عمر میں ہی ڈرائیور لائسنس دے دیا گیا تھا۔

اس کا نام شاؤ زی یان ہے جو چین سے تعلق رکھتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس نے صرف 5 سال کی عمر میں ریسنگ لائسنس حاصل کیا۔

اسے چین کا سب سے کم عمر لائسنس یافتہ ریسنگ ڈرائیور کہا جاتا ہے۔ شاؤ زی یان نے تقریباً 1 سال کی عمر میں ریسنگ سمیولیٹر گیم کھیلنا شروع کیا۔

2 سال 8 ماہ کی عمر میں گو-کارٹ چلانا شروع کیا اور 4 سال کی عمر میں ریسنگ مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔

ایک عالمی ریسنگ سمیولیٹر مقابلے میں شاؤ زی یان 10 ہزار سے زیادہ کھلاڑیوں میں 27ویں نمبر پر آیا۔

یہی وجہ ہے کہ اس کی مہارت کی وجہ سے اسے میڈیا میں چین کا سب سے کم عمر پروفیشنل ریسر کہا جاتا ہے۔
