پاکستان اور آئی ایم ایف مذاکرات میں مثبت پیشرفت، اصلاحاتی اقدامات قابلِ تعریف قرار

آئندہ چند روز میں مشاورت کے اس عمل کو حتمی مرحلے تک پہنچا دیا جائے گا، مذاکرات کا اعلامیہ جاری

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ  پاکستان کے ساتھ جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے جبکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے اصلاحاتی اقدامات کی تعریف بھی کی ہے۔

آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے حالیہ مذاکرات کے بعد جاری کردہ اعلامیے میں کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والی بات چیت میں مثبت اور حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی ہے اور امکان ہے کہ آئندہ چند روز میں مشاورت کے اس عمل کو حتمی مرحلے تک پہنچا دیا جائے گا۔

نجی  ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 25 فروری سے 11 مارچ تک جاری رہنے والے مذاکرات کے دوران مختلف معاشی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

عالمی مالیاتی ادارے نے اصلاحاتی اقدامات اور ماحولیات کے شعبے میں پاکستان کی پیش رفت کو قابلِ تعریف قرار دیا اور بتایا کہ فی الحال 7 ارب ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت اسٹاف لیول معاہدہ طے نہیں پا سکا۔

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اصلاحاتی ایجنڈے پر کام میں پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کیے  گئے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا ہے۔۔

مزید پڑھیں

Express News

آئی ایم ایف کا ارکان پارلیمنٹ کے اثاثے خفیہ رکھنے پر اعتراض

Express News

آئی ایم ایف کا جون تک زرمبادلہ کے ذخائر کا 18 ارب کا ہدف پورا کرنے کا مطالبہ

Express News

پاکستان نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کر دی

آئی ایم ایف کے مطابق مجموعی طور پر پروگرام پر عمل درآمد طے شدہ وعدوں کے مطابق جاری رہا اور مالیاتی خسارہ کم کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے کے اقدامات پر گفتگو کی گئی۔

مذاکرات کے دوران توانائی کے شعبے میں اصلاحات، اس کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات اور معیشت کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستانی معاشی ٹیم کے ساتھ سماجی تحفظ کے پروگراموں، صحت اور تعلیم کے شعبوں کے لیے اخراجات میں اضافے سے متعلق امور بھی زیر غور آئے۔

عالمی مالیاتی فنڈ نے مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔

اعلامیے کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور جنگی صورتحال کے معاشی اثرات بھی مذاکرات کا حصہ رہے اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ خطے کی صورتحال پاکستان کی معیشت پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے جاری مشاورت کو آئندہ چند دنوں میں مکمل شکل دیے جانے کی توقع ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |
معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

 Mar 12, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو