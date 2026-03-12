نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ، سمری صدرِ مملکت  کو ارسال

اسلام آباد:
پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی سمری صدرِ مملکت کو ارسال کردی گئی ہے۔
وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔
بیان کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف سے نہال ہاشمی کی ملاقات بھی ہوئی جس میں انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار و دیگر بھی موجود تھے۔
واضح رہے کہ نہال ہاشمی کا تعلق کراچی سے ہے اور ان کی مسلم لیگ ن سے وابستگی بہت پرانی ہے۔
نہال ہاشمی نوے کی دہائی میں اُس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے قانون انصاف بھی رہے جب کہ 2012ء میں وہ مسلم لیگ ن کراچی کے صدر بھی رہے۔ بعد ازاں 2014ء میں انہیں سندھ میں مسلم لیگ ن چیپٹر کا جنرل سیکرٹری بھی بنایا گیا۔
لیگی رہنما نہال ہاشمی 2015ء میں ن لیگ کی پنجاب سے نشست پر سینیٹ کے امیدوار بھی منتخب ہوئے تھے، اور اب انہیں سندھ کا گورنر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
اس وقت سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری ہیں، جن کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔
سیاسی اور میڈیا کے حلقوں میں گزشتہ دنوں سے گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبریں گردش میں تھیں، تاہم اب اس حوالے سے واضح پیش رفت سامنے آ چکی ہے۔