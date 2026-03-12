رحیم یار خان؛ بہنوئی کو قتل کروانے والا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

اسپین کے رہائشی نعمان قیصر نے شوٹرز کے ذریعے قتل کی واردات سرانجام دی تھی، پولیس ذرائع

رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران بہنوئی کو قتل کروانے والا ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک ہوگیا۔

ہلاک ملزم نعمان قیصر پر لاہور میں قتل سمیت تین مقدمات درج تھے۔ ہلاک ملزم پر 3 مقدمات تھانہ نصیر آباد کاہنہ اور سی سی ڈی تھانے میں درج تھے۔

ہلاک ملزم نعمان قیصر پر بہنوئی کو قتل کرنے کا مقدمہ درج تھا، مقتول سہراب سائیکل فیکٹری کے مالک کا بیٹا بھی تھا۔

پولیس ذرائع کے مطابق اسپین کے رہائشی نعمان قیصر نے شوٹرز کے ذریعے قتل کی واردات سرانجام دی، ریڈ وارنٹ جاری ہونے پر نعمان قیصر کو پاکستان واپس آنا پڑا۔

ہلاک ملزم نعمان قیصر کو پولیس پروٹوکول میں عدالتوں میں پیش کرواتی رہی ہے، ضمانت کے بعد ملزم نے پاکستان سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تاہم رحیم یار خان میں فائرنگ کے تبادلے میں ملزم نعمان قیصر مارا گیا۔

ملزم نعمان اسپین کی کاروباری شخصیت تھی، سی سی ڈی لاہور پر نعمان قیصر کے اغواء کا الزام بھی لگایا گیا۔

ترجمان ضلعی پولیس رحیم یار خان کے مطابق ملزم نعمان کی موجودگی رحیم یار خان سے سندھ جاتے ہوئے پائی گئی۔ ملزم نعمان کی گرفتاری کے لیے آج صبح رحیم یار خان میں ناکہ بندی کی گئی تھی۔

خفیہ اطلاع پر پنجاب سندھ بارڈر پر ایک موٹر سائیکل اور گاڑی کو مشکوک جانتے ہوئے روکا گیا، ملزم نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارا گیا۔

مقتول معاذ کے قتل میں ملوث ملزم نعمان ضمانت کے بعد فرار ہوگیا تھا۔ ملزم نعمان 2023 میں منصوبہ بندی کے تحت معاز کو قتل کروانے سے پہلے خود اسپین چلا گیا۔

ذرائع کے مطابق ملزم نعمان نے اسپین میں بیٹھ کر شوٹرز کی مدد سے معاذ کو قتل کروایا جبکہ ایک اعلیٰ پولیس آفیسر ملزم کی پاکستان میں مبینہ طور پر پشت پناہی کر رہا تھا۔ ملزم نے ضمانت کے بعد سندھ سے ایک بار پھر فرار کا منصوبہ بنایا تھا۔

ملزم نے 2023 میں نصیر آباد تھانے کی حدود میں اجرتی قاتلوں کی مدد سے معاذ کو قتل کروا دیا تھا۔ واقعہ میں ملوث دونوں اجرتی قاتلوں کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔
