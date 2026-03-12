23 مارچ کے لیے فلائی پاسٹ کی مشق کا آغاز

پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے پروازوں کے لیے نوٹم جاری کردیا کردیا ہے

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

23 مارچ کے لیے فلائی پاسٹ کی مشق کا آغاز ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن کے مختلف سیکٹرز اس دوران کمرشل پروازوں کے لیے بند رہیں گے۔ فلائی پاسٹ کی مشقیں آج صبح 10 تا دوپہر ایک بجے کے دوران ہونگی۔

اس دوران کمرشل پروازوں کی اسلام آباد ایئرپورٹ پر ٹیک آف اور لینڈنگ بند رہے گی۔ اس دوران فضا میں موجود طیاروں کو اضافی فیول ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی۔

مشقیں آج 12 مارچ کو ہورہی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر بھی کمرشل پروازوں کو روک دیا گیا ہے۔کراچی سے اسلام آباد جانے والی نجی ایئرلائن ایئر سیال کی پرواز کو کراچی ایرپورٹ روک دیا گیا ہے۔

اسلام آباد ایئر پورٹ پر فضائی آپریشن بحال ہونے کے بعد کراچی ایرپورٹ سے پروازوں کو روانہ کیا جائے گا۔

پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے پروازوں کے لیے نوٹم جاری کردیا کردیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |
معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

 Mar 12, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو