مشرق وسطی میں جنگی صورتحال، فلائٹ آپریشن بدستور متاثر

ایئرلائنز کو ممکنہ تاخیر کے پیش نظر اضافی ایندھن رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

پاکستان سے آج بھی دوحہ، بحرین، دبئی، ابوظہبی کی 55 پرواز منسوخ ہیں۔

تفصیلات کے مطابق آج کراچی سے دوحہ بحرین دبئی ابوظہبی نجف کی 14 پروازیں منسوخ کردی گئیں جبکہ لاہور دوحہ ابوظہبی دبئی جدہ بحرین شارجہ کی 14 پروازیں منسوخ ہوئیں۔

اسلام آباد دوحہ دبئی ابوظہبی دمام بحرین ریاض جدہ شارجہ کی 25 پروازیں منسوخ جبکہ سیالکوٹ سے دوحہ ایئرپورٹ کی 2 پروازیں منسوخ اور 6 شیڈول پر ہیں۔

فیصل اباد سے مشرق وسطی کی 7 پروازوں کی آمد و روانگی متوقع ہے۔ ملتان سے دبئی جدہ شارجہ کی 16 پروازوں کا آپریشن متوقع ہے جبکہ کوئٹہ سے دبئی کی دونوں پروازیں اپریٹ کی جا رہی ہیں۔

دوحہ ایئرپورٹ سے قطر ایئر کا خصوصی فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ بحرین کی گلف ایئر کا بھی دمام ایئرپورٹ سے ہنگامی فلائٹ آپریشن جاری ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد و رفت آج چند گھنٹوں کیلئے معطل رہے گی۔

لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن میں بھی بعض فضائی راستے عارضی طور پر دستیاب نہیں ہوں گے جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آپریشنل وجوہات کے باعث 10 بجے سے دن 1:15 تک فلائٹ آپریشن معطل رہے گا۔ 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |
معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

 Mar 12, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو