ایرانی میزائل حملہ: اسرائیل میں تباہی کے ہولناک مناظر سامنے آگئے

رپورٹر کے مطابق اس میزائل حملے میں کم از کم نو اسرائیلی ہلاک جبکہ پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

ایرانی میزائل حملوں کے بعد اسرائیل میں ہونے والی تباہی کے مناظر سامنے آگئے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک بھارتی خاتون رپورٹر نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں ہونے والی تباہی کی تفصیلات بیان کیں۔

رپورٹر کے مطابق وہ اسرائیل کے شہر بیت شمیشا میں اس مقام پر پہنچی جہاں چند روز قبل ایرانی میزائل ایک بم شیلٹر پر گرا تھا۔ وہاں ہر طرف ملبہ پھیلا ہوا تھا اور عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ بنکر میزائل حملوں سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، تاہم تقریباً 500 کلوگرام وارہیڈ والے میزائل کے گرنے سے یہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا۔

رپورٹر کے مطابق اس میزائل حملے میں کم از کم نو اسرائیلی ہلاک جبکہ پچاس سے زائد افراد زخمی ہوئے۔

حالیہ حملوں کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں خوف اور کشیدگی کی فضا برقرار ہے جبکہ حکام نے شہریوں کو سکیورٹی ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |
معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

معروف اداکارہ نے بھارتی ٹیم کے کپتان سے تعلقات پر خاموشی توڑ دی

 Mar 12, 2026 11:42 AM |

متعلقہ

Express News

ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب؛ شمالی کوریا کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں استحکام؛ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خوشخبری سنادی

Express News

ایران میں نشانہ بنانے لائق کچھ نہیں بچا؛ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے سے متعلق بڑا بیان

Express News

تیز رفتار وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ؛ سیکیورٹی ہائی الرٹ

Express News

تیار رہیں، پیٹرول کی قیمتیں 200 ڈالر تک جائیں گی؛ ایران کی امریکا کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو