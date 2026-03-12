خاتون کو اغوا کرکے زیادتی کرنے اور زیورات ہتھیانے والے ملزمان گرفتار

زیر حراست افراد اغوا کے بعد زیادتی کرتے رہے، مغویہ کا بازیابی کے بعد بیان

ویب ڈیسک March 12, 2026
فوٹو: فائل
راولپنڈی:

تھانہ ویسٹریج پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 20 سالہ خاتون کو اغوا کرکے زیادتی کرنے اور طلائی زیورات ہتھیانے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ مغویہ کو بھی بازیاب کرا لیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق ملزمان سے مغویہ سے ہتھیائے گئے 9 تولے طلائی زیورات اور زیورات کی فروخت سے حاصل ہونے والی 3 لاکھ روپے کی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔

زیر حراست ملزم مغویہ کے گھر کے سامنے والے گھر میں ڈرائیور تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ  مل کر خاتون کو بلیک میل کرکے اغوا کیا تھا۔ مقدمے میں مغویہ نے مؤقف اختیار کیا کہ زیر حراست افراد اغوا کے بعد اس سے زیادتی کرتے رہے۔

پولیس کے مطابق واقعے کا مقدمہ گزشتہ ماہ درج کیا گیا تھا۔ ویسٹریج پولیس نے ٹیکنیکل اور ہیومن انٹیلیجنس ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے تینوں ملزمان کو گرفتار کیا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل پراسس کروایا گیا ہے جبکہ زیر حراست افراد کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کیا جائے گا۔
