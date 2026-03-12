مقدمات میں تاریخ ملنے کے حوالے سے اسلام آباد ہائیکورٹ میں دلچسپ صورتحال

وکیل کو تاریخ مل جائے تو یہ سب سے بڑا ریلیف ہوتا ہے، جسٹس خادم حسین سومرو کے ریمارکس

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ہائیکورٹ میں اکثر مقدمات میں اگلی تاریخ مقرر نہ ہونے کے معاملے کے حوالے سے ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی۔

ایکسپریس نیوز کے  مطابق ایک مقدمے کی آئندہ تاریخ سے متعلق معاملہ جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ سماعت کے دوران ایک وکیل کیس ختم ہونے پر روسٹرم چھوڑ کر چل پڑے، جس پر جسٹس خادم حسین سومرو نے متعلقہ وکیل کو واپس بلا لیا۔

جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب تاریخ تو لے جائیں، وکیل کو تاریخ مل جائے تو یہ سب سے بڑا ریلیف ہوتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہم بلا کر تاریخ دے رہے ہیں، آپ وہ بھی نہیں لے رہے۔

جسٹس خادم حسین سومرو کے ان ریمارکس پر کمرہ عدالت میں قہقہے گونج اٹھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 08:07 AM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 06:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 05:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو