پشاور:
عدالت نے کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزم کا گھر منجمد کرنے کا حکم معطل کردیا۔
ہائیکورٹ میں کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار ملزم طاہر تنویر کے گھر کو منجمد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت جسٹس صاحبزادہ اسداللہ اور جسٹس صلاح الدین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔
سماعت کے دوران عدالت نے نیب کی جانب سے درخواست گزار کا گھر منجمد کرنے کا آرڈر معطل کر دیا اور نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔
درخواست گزار کے وکیل عمر فاروق آدم ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار نجی بینک کی داسو برانچ میں منیجر تھا اور کوہستان اسکینڈل میں گرفتار ہے۔ وکیل حامد علی ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ نیب نے درخواست گزار کا گھر، جو کاغان کالونی ایبٹ آباد میں واقع ہے، منجمد کرنے کا آرڈر جاری کیا ہے۔
وکیل کے مطابق نیب نے 18 جنوری 2026 کو درخواست گزار کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دیا جبکہ نیب کی جانب سے جاری کیا گیا نوٹس انہیں تاخیر سے موصول ہوا۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار کے 4 بچے اور بیوی ہیں اور اگر گھر منجمد کیا گیا تو وہ کہاں جائیں گے۔
دلائل سننے کے بعد عدالت نے درخواست گزار کا گھر منجمد کرنے کا حکم معطل کر دیا اور نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔