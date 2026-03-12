ریلوے پولیس کی بروقت کارروائی، جواں سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام

18 سالہ لڑکی عائشہ کو کراچی کے رہائشی رضا نے اسکول سے واپسی پر اغوا کیا اور شادی کی غرض لے جانا چاہتا تھا، پولیس

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup
لاہور:

ریلوے پولیس فیصل آباد نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جواں سالہ لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دی اور ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم لڑکی کو اغوا کی غرض سے ننکانہ صاحب سے کراچی لے جا رہا تھا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ 18 سالہ لڑکی عائشہ کو کراچی کے رہائشی رضا نے اسکول سے واپسی پر اغوا کیا اور زبردستی اپنے ساتھ شادی کرنے کی غرض سے ننکانہ صاحب سے کراچی لے جانا چاہتا تھا۔ اس دوران ریلویز پولیس کو لڑکی فیصل آباد ریلوے اسٹیشن  پر پریشانی کی حالت میں ملی۔

مزید تفتیش پر معلوم ہوا کہ لڑکی کے ورثا نے اس کے اغوا کا مقدمہ تھانہ صدر ننکانہ صاحب میں درج کروا رکھا تھا۔

بعد ازاں ریلویز پولیس فیصل آباد نے لڑکی کو اس کی مرضی سے قانونی ورثا کے حوالے کر دیا جب کہ اغوا کار کو مزید کارروائی کے لیے سب انسپکٹر تھانہ صدر ننکانہ صاحب کے حوالے کر دیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 08:07 AM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 06:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 05:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو