ایران جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کا دوٹوک اعلان

کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا ایران کے خلاف جاری جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا۔
اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے پر کینیڈا کا مؤقف بالکل واضح ہے اور ملک کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔
مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا ایسے اقدامات کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور دہشتگردی کی مبینہ برآمد کو روکنا ہے۔
کینیڈین وزیراعظم کے مطابق عالمی سطح پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جی سیون ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ مؤقف تلاش کیا جائے گا تاکہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں سفارتی کوششیں اور مذاکرات ہی خطے میں امن قائم کرنے کا مؤثر راستہ ہیں۔