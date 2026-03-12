ایران جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، کینیڈین وزیراعظم مارک کارنی کا دوٹوک اعلان

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں سفارتی کوششیں اور مذاکرات ہی خطے میں امن قائم کرنے کا مؤثر راستہ ہیں

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے اعلان کیا ہے کہ کینیڈا ایران کے خلاف جاری جنگ میں کبھی حصہ نہیں لے گا۔

اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے پر کینیڈا کا مؤقف بالکل واضح ہے اور ملک کسی بھی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گا۔

مارک کارنی نے کہا کہ کینیڈا ایسے اقدامات کی حمایت کرتا ہے جن کا مقصد ایرانی جوہری پروگرام کو محدود کرنا اور دہشتگردی کی مبینہ برآمد کو روکنا ہے۔

کینیڈین وزیراعظم کے مطابق عالمی سطح پر کشیدگی کم کرنے کے لیے جی سیون ممالک کے ساتھ مل کر مشترکہ مؤقف تلاش کیا جائے گا تاکہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکا جا سکے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ حالات میں سفارتی کوششیں اور مذاکرات ہی خطے میں امن قائم کرنے کا مؤثر راستہ ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب؛ شمالی کوریا کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں استحکام؛ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خوشخبری سنادی

Express News

ایران میں نشانہ بنانے لائق کچھ نہیں بچا؛ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے سے متعلق بڑا بیان

Express News

تیز رفتار وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ؛ سیکیورٹی ہائی الرٹ

Express News

تیار رہیں، پیٹرول کی قیمتیں 200 ڈالر تک جائیں گی؛ ایران کی امریکا کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو