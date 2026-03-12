سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 29ڈالر کی کمی سے 5ہزار 176ڈالر کی سطح پر آگئی 

ویب ڈیسک March 12, 2026
عالمی ومقامی مارکیٹوں میں دو روزہ وقفے کے بعد سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 29ڈالر کی کمی سے 5ہزار 176ڈالر کی سطح پر آگئی۔

ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 2ہزار 900روپے کی کمی سے 5لاکھ 40ہزار 362روپے کی سطح پر آگئی، اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 2 ہزار 486روپے گھٹ کر 4لاکھ 63ہزار 273روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 179 روپے کی کمی سے 9ہزار 175 روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت بھی 153روپے کی کمی سے 7ہزار 866روپے کی سطح پر آگئی۔
