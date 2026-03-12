بصرہ کے قریب آئل ٹینکر پر ایرانی حملہ، بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک

امریکی ملکیت کے خام تیل بردار جہاز ’سیف سی وشنو‘ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا

ویب ڈیسک March 12, 2026
عراق کے شہر بصریٰ کے قریب ایک آئل ٹینکر پر حملے کے نتیجے میں بھارتی عملے کا ایک رکن ہلاک ہوگیا۔ یہ تصدیق بغداد میں بھارتی سفارتخانے نے کی ہے۔

رپورٹس کے مطابق امریکی ملکیت کے خام تیل بردار جہاز ’سیف سی وشنو‘ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا۔ یہ جہاز مارشل آئی لینڈز کے پرچم تلے سفر کر رہا تھا۔

بھارتی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ جہاز پر موجود باقی 15 بھارتی ملاحوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔

سفارت خانے کے مطابق وہ بچائے گئے ملاحوں اور عراقی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور متاثرہ عملے کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔
