ایران جنگ کا 13 واں روز: ایران میں فضائی حملوں سے شہادتوں کی تعداد 1348 تک پہنچ گئی

ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کو شکست دی جا چکی ہے اور جنگ میں اب مزید دیر نہیں لگے گی

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے 13 ویں دن بھی حملے اور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔

ایران کی طرف سے جاری میزائل حملوں، سائبر حملوں اور آبنائے ہرمز میں سمندری تناؤ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔

ایران کے اقوام متحدہ میں نمائندے میں امیر سعید ایراوانی کے مطابق اب تک 1,348 شہری جاں بحق اور 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسف کے مطابق 1,100 سے زائد بچے بھی متاثر ہوئے ہیں۔

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ ختم کرنے کے لیے تین شرائط رکھی ہیں: ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں حملوں سے بچاؤ کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔

ایران کے سائبر حملے میں ’ہنڈالا‘ گروپ نے طبی آلات بنانے والی کمپنی ’اسٹرائیکر‘ کے نیٹ ورک کو متاثر کیا اور 50 ٹیرا بائٹ ڈیٹا چرایا۔ علاوہ ازیں، ایران نے پاسداران انقلاب کے ذریعے اسرائیل پر حزب اللہ کے ساتھ مشترکہ میزائل حملے کیے۔

خلیج کے ممالک بھی متاثر ہوئے: سعودی عرب نے دو ایرانی ڈرون مار گرائے، عمان میں تھائی لینڈ کا جہاز حملے کے بعد بچایا گیا، بحرین اور یو اے ای نے بھی ایرانی حملوں کی مزاحمت کی۔ کویت میں ڈرون حملے سے بجلی کی کئی لائنیں متاثر ہوئیں۔

امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کو شکست دی جا چکی ہے اور جنگ میں اب مزید دیر نہیں لگے گی۔ اسرائیل میں 14 فوجی زخمی ہوئے جبکہ لبنان کے بیروت میں اسرائیلی حملے میں سات ہلاک اور 21 زخمی ہوئے۔

تیل اور عالمی تجارت پر بھی اثر پڑا، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی 400 ملین بیرل خام تیل مارکیٹ میں جاری کر رہی ہے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

ایران میں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب؛ شمالی کوریا کا بڑا بیان سامنے آگیا

Express News

پیٹرول کی قلت اور قیمتوں میں استحکام؛ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خوشخبری سنادی

Express News

ایران میں نشانہ بنانے لائق کچھ نہیں بچا؛ ٹرمپ کا جنگ ختم کرنے سے متعلق بڑا بیان

Express News

تیز رفتار وین سے وائٹ ہاؤس پر حملہ؛ سیکیورٹی ہائی الرٹ

Express News

تیار رہیں، پیٹرول کی قیمتیں 200 ڈالر تک جائیں گی؛ ایران کی امریکا کو دھمکی

Express News

آبنائے ہرمز میں ایران جنگ کے آغاز سے اب تک 13 جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو