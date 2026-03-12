ایران، امریکا اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے 13 ویں دن بھی حملے اور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔
ایران کی طرف سے جاری میزائل حملوں، سائبر حملوں اور آبنائے ہرمز میں سمندری تناؤ کے باعث عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔
ایران کے اقوام متحدہ میں نمائندے میں امیر سعید ایراوانی کے مطابق اب تک 1,348 شہری جاں بحق اور 17,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسف کے مطابق 1,100 سے زائد بچے بھی متاثر ہوئے ہیں۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے جنگ ختم کرنے کے لیے تین شرائط رکھی ہیں: ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کیا جائے، معاوضہ ادا کیا جائے اور مستقبل میں حملوں سے بچاؤ کے لیے بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔
ایران کے سائبر حملے میں ’ہنڈالا‘ گروپ نے طبی آلات بنانے والی کمپنی ’اسٹرائیکر‘ کے نیٹ ورک کو متاثر کیا اور 50 ٹیرا بائٹ ڈیٹا چرایا۔ علاوہ ازیں، ایران نے پاسداران انقلاب کے ذریعے اسرائیل پر حزب اللہ کے ساتھ مشترکہ میزائل حملے کیے۔
خلیج کے ممالک بھی متاثر ہوئے: سعودی عرب نے دو ایرانی ڈرون مار گرائے، عمان میں تھائی لینڈ کا جہاز حملے کے بعد بچایا گیا، بحرین اور یو اے ای نے بھی ایرانی حملوں کی مزاحمت کی۔ کویت میں ڈرون حملے سے بجلی کی کئی لائنیں متاثر ہوئیں۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی حملوں سے ایران کو شکست دی جا چکی ہے اور جنگ میں اب مزید دیر نہیں لگے گی۔ اسرائیل میں 14 فوجی زخمی ہوئے جبکہ لبنان کے بیروت میں اسرائیلی حملے میں سات ہلاک اور 21 زخمی ہوئے۔
تیل اور عالمی تجارت پر بھی اثر پڑا، جس کے نتیجے میں تیل کی قیمت 100 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی 400 ملین بیرل خام تیل مارکیٹ میں جاری کر رہی ہے تاکہ قیمتوں میں استحکام آئے۔