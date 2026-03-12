یوم القدس ریلی؛ کراچی کی کون سی سڑکیں کل بند ہوں گی؟

شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایم اے جناح روڈ کے بجائے متبادل راستوں کا انتخاب کریں، ٹریفک پولیس

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup
ریلی نمائش چورنگی سے نکالی جائے گی،عوام ایم اے جناح روڈکے بجائے متبادل راستوںکا انتخاب کریں،ٹریفک پولیس۔ فوٹو: فائل

کراچی میں کل جمعہ کو ایک دینی جماعت کی جانب سے ’’یوم القدس ریلی‘‘ نکالی جائے گی جس کے سبب ایم اے جناح روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا امکان ہے۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ریلی نمائش چورنگی سے اماں ٹاور تک جائے گی، شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایم اے جناح روڈ کے بجائے متبادل راستوں کا انتخاب کریں تاکہ ٹریفک کے دباؤ اور ممکنہ مشکلات سے بچا جا سکے۔

ترجمان نے بتایا کہ تین ہٹی سے ٹاور جانے والے شہری گرومندر سے سولجر بازار اور بہادر یار جنگ روڈ کے راستے ہولی فیملی اسپتال یا بنوری سنگل سے پی پی چورنگی اور کوریڈور تھری کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔

اسی طرح، ناظم آباد سے ٹاور جانے والی ٹریفک کو لسبیلہ سے نشتر روڈ، رنچھوڑ لائن اور سول اسپتال کے راستے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ فریسکو چوک اور عیدگاہ چوک سے نمائش کی جانب آنے والی ٹریفک کو تبت چوک سے ریگل چوک، ایمپریس مارکیٹ یا جوبلی کے راستے آغا خان انکل سیریا اور کوسٹ گارڈ سے سولجر بازار کی جانب موڑا جائے گا۔

داؤد پوتہ روڈ اور لکی اسٹار سے نمائش کی طرف آنے والے شہریوں کو پریڈی چوک سے صدر دواخانہ کے راستے پی پی چورنگی یا ریگل چوک کی جانب بھیجا جائے گا جبکہ گارڈن چڑیا گھر سے زیب النساء اسٹریٹ کی جانب جانے والے شہری آغا خان سوئم روڈ، کوسٹ گارڈ، بہادر یار جنگ روڈ اور سولجر بازار یا انکل سیریا اسپتال سے سعید منزل کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔

ٹریفک پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک اہلکاروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کریں اور جاری کردہ ہدایات پر عمل کریں۔

کسی بھی رہنمائی کے لیے شہری ٹریفک پولیس ہیلپ لائن 1915 پر رابطہ کر سکتے ہیں جبکہ سوشل میڈیا، واٹس ایپ نمبر 03059266907 اور ایف ایم ریڈیو 88.6 کے ذریعے بھی ٹریفک کی تازہ صورتحال سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو