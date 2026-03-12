ایران جنگ کے ابتدائی 6 دنوں میں امریکی فوجی کارروائی پر 11.3 ارب ڈالر خرچ ہونے کا انکشاف

انتظامیہ نے ابھی تک جنگ کی کل لاگت یا اس کے مکمل اختتام کی واضح معلومات عوام کے سامنے نہیں رکھی

ویب ڈیسک March 12, 2026
امریکا کی ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایران پر جاری جنگ کے پہلے چھ دنوں میں امریکی حکومت نے کم از کم 11.3 ارب ڈالر خرچ کیے۔

یہ اطلاع کانگریس میں ایک بند دروازوں کے اجلاس میں سینیٹرز کو دی گئی، جہاں انہوں نے جنگ کے اخراجات کے بارے میں تفصیلات طلب کی تھیں۔

ذرائع کے مطابق یہ رقم مکمل جنگی لاگت کا اندازہ نہیں ہے، بلکہ ابتدائی 6 دنوں میں ہونے والے اخراجات کی رپورٹ فراہم کی گئی۔

انتظامیہ نے ابھی تک جنگ کی کل لاگت یا اس کے مکمل اختتام کی واضح معلومات عوام کے سامنے نہیں رکھی۔

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئنٹکی کے دورے کے دوران کہا کہ امریکا نے جنگ میں کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن مکمل کارروائی ختم کرنے تک امریکی افواج لڑائی میں رہیں گی۔
