بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سٹی کونسل کا اجلاس، حکومت اور اپوزیشن ارکان آپس میں الجھ پڑے

بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سٹی کونسل کا اجلاس میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی صدارت میں شروع ہوا

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

بلدیہ عظمیٰ کراچی کی سٹی کونسل کا اجلاس میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی صدارت میں شروع ہوا، جس میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کے درجات کی بلندی کے لیے قرارداد پیش کی گئی اور منظور کر لی گئی۔

اجلاس میں اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ امریکا نے خلیج کی ریاستوں میں اڈے بنا رکھے ہیں اور ایران اسلامی ممالک پر بمباری کر رہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے دل تمام اسلامی ممالک کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور پاکستان کو فری پیس بورڈ سے الگ ہونا چاہیے۔

پارلیمانی لیڈر تحریک انصاف مبشر احمد نے کہا کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی پاکستان تحریک انصاف مذمت کرتی ہے اور ایرانی قوم کو ان کی بہادری پر خراج تحسین پیش کیا۔ کرم اللہ وقاصی نے کہا کہ آیت اللہ خامنہ ای کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور امت مسلمہ کو اجتماعی سوچ کی ضرورت ہے۔

اجلاس میں سانحہ گل پلازہ کے متاثرین سے ہمدردی کے لیے قرارداد بھی منظور کی گئی۔ کرم اللہ وقاصی کے خطاب کے دوران اپوزیشن کے شدید نعرے بازی اور احتجاج کے بعد حکومتی اور اپوزیشن ارکان آپس میں الجھ پڑے۔

اجلاس میں عباسی شہید اسپتال میں سینئر تھراپسٹ کی آسامی کو بی ایس 18 میں اپ گریڈ کرنے، کے ایم سی کے تمام اسپتالوں میں سو فیصد یوزر چارجز کے استعمال کی منظوری، طبی اداروں کو میڈیکل آکسیجن گیس کی موجودہ قیمتوں میں اضافہ، اور کیٹل پاؤنڈ فریش اینیمل سیل کے قیام کی قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی میں دکان سے برآمد ہونے والے ’شیطانی‘ مجسمے کا معمہ حل

Express News

سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کی لبنان میں اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت

Express News

پیٹرول اور ڈیزل کی قلت سے متعلق جان بوجھ کر غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، پی ایس او

Express News

لاہور: تیز رفتاری کے باعث کار حادثہ، لڑکی جاں بحق

Express News

کراچی ایئرپورٹ پر دبئی سے آنے والی خاتون اور مرد مسافر سے کروڑوں مالیت کے آئی فون برآمد

Express News

پاک-بنگلہ دیش وزرائے خارجہ کا دو طرفہ تعلقات کے فروغ کیلئے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو