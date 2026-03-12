بھارت میں کمبھ میلے کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نوجوان لڑکی مونا لیزا بھوسلے ایک بار پھر خبروں میں آگئی ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے تمام تر مخالفت کے باوجود اپنے بوائے فرینڈ محمد فرمان سے شادی کرلی ہے۔
رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی تھی جب مونا لیزا کے اہلِ خانہ انہیں زبردستی گھر واپس لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم حالات کے باوجود دونوں نے اپنے تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق مونا لیزا اور محمد فرمان کی پہلی ملاقات سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے تعلق قائم تھا، لیکن جب مونا کے خاندان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے اس رشتے کی سخت مخالفت شروع کردی۔
مونا لیزا بھوسلے کا کہنا تھا کہ ان کے والد انہیں زبردستی کسی اور شخص سے شادی کرنے پر مجبور کررہے تھے، جس پر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد طلب کی۔ اس معاملے کے بعد دونوں کی شادی کی خبر سامنے آئی۔
دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فرمان نے کہا کہ ان کی محبت کی کہانی اگرچہ صرف چھ ماہ پرانی ہے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو کئی دہائیوں سے جانتے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اداکار ہیں۔
واضح رہے کہ مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے تعلق رکھنے والی مونا لیزا بھوسلے پہلی مرتبہ اس وقت شہرت میں آئیں جب مہا کمبھ میلہ کے دوران پریاگ راج میں مالائیں فروخت کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ویڈیوز کے تیزی سے پھیلنے کے بعد وہ انٹرنیٹ سینسیشن بن گئیں اور بعد ازاں انہیں فلموں میں کام کے مواقع بھی ملنے لگے۔