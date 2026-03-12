کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

والد زبردستی کسی اور شخص سے شادی کرنے پر مجبور کررہے تھے، مونا لیزا بھوسلے

ویب ڈیسک March 12, 2026
facebook whatsup

بھارت میں کمبھ میلے کے دوران سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی نوجوان لڑکی مونا لیزا بھوسلے ایک بار پھر خبروں میں آگئی ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے تمام تر مخالفت کے باوجود اپنے بوائے فرینڈ محمد فرمان سے شادی کرلی ہے۔

رپورٹس کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی تھی جب مونا لیزا کے اہلِ خانہ انہیں زبردستی گھر واپس لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تاہم حالات کے باوجود دونوں نے اپنے تعلق کو آگے بڑھاتے ہوئے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مونا لیزا اور محمد فرمان کی پہلی ملاقات سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان گزشتہ کئی ماہ سے تعلق قائم تھا، لیکن جب مونا کے خاندان کو معلوم ہوا کہ وہ ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے اس رشتے کی سخت مخالفت شروع کردی۔

مونا لیزا بھوسلے کا کہنا تھا کہ ان کے والد انہیں زبردستی کسی اور شخص سے شادی کرنے پر مجبور کررہے تھے، جس پر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد طلب کی۔ اس معاملے کے بعد دونوں کی شادی کی خبر سامنے آئی۔

دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد فرمان نے کہا کہ ان کی محبت کی کہانی اگرچہ صرف چھ ماہ پرانی ہے، لیکن انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو کئی دہائیوں سے جانتے ہوں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک اداکار ہیں۔

واضح رہے کہ مدھیہ پردیش کے شہر اندور سے تعلق رکھنے والی مونا لیزا بھوسلے پہلی مرتبہ اس وقت شہرت میں آئیں جب مہا کمبھ میلہ کے دوران پریاگ راج میں مالائیں فروخت کرتے ہوئے ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ ویڈیوز کے تیزی سے پھیلنے کے بعد وہ انٹرنیٹ سینسیشن بن گئیں اور بعد ازاں انہیں فلموں میں کام کے مواقع بھی ملنے لگے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |
ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

ہانیہ عامر نے 20 لاکھ کیوں مانگے؟ معروف اداکار نے عدنان فیصل کو بے نقاب کردیا

 Mar 12, 2026 11:54 AM |
بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

بھارتی اداکار کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش، تصویر بھی شیئر کردی

 Mar 12, 2026 10:46 AM |

متعلقہ

Express News

ملائیکہ اروڑا سے تعلقات کی افواہیں، سورب بیدی نے بالآخر حقیقت بتادی

Express News

افضل خان کی دوسری شادی کی خواہش؟ اداکار کا دلچسپ بیان سامنے آگیا

Express News

فضا علی نے رمضان میں شیطان کی جگہ سنبھال لی، ڈاکٹر نبیہا کے شوہر کا ردعمل وائرل

Express News

شوہر گھر میں جنات لے آئے، ثنا عسکری کا دلچسپ انکشاف

Express News

عماد وسیم کی دوسری اہلیہ کی فلٹر کے بغیر ویڈیو وائرل، صارفین کی تنقید

Express News

رجب بٹ کی اہلیہ کے طلاق پیپر وائرل، ایمان نے بھی خاموشی توڑدی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو