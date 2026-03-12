گورنر سندھ کی تبدیلی، وسیم اختر کا ایم کیو ایم سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ

پارٹی کے ذمہ داروں کو بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اتنا ہلکا کیوں لیا جارہا ہے، کسی کی خواہش پر بغیر مشاورت فیصلہ ہوا

ویب ڈیسک March 12, 2026
ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سابق میئر کراچی وسیم اختر نے گورنر سندھ کی تبدیلی کے فیصلے پر اپنی پارٹی سے وفاقی حکومت سے اتحاد ختم کرنے اور وزارتیں چھوڑنے کا مطالبہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے وسیم اختر کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے  کامران ٹیسوری کو  گورنر کے عہدے سے ہٹانا چونکا  دینے والی خبر ہے اور یہ بات میڈیا کے ذریعے سامنے آئی۔

انہوں نے کہا کہ اگر ایسا فیصلہ کرنا تھا تو ایم کیو ایم سے مشاورت کرنی چاہیے  تھی، ایم کیو ایم سے بات کیے بغیر ایسے فیصلے کر کے غلط روایات قائم کی جا رہی ہیں، ن لیگ والے  اپنے مفاد کے فیصلوں میں ایم کیو ایم سے ووٹ ڈلو ا لیتے ہیں۔

وسیم اختر نے کہا کہ میری رائے ہوگی کہ  ہمیں وزارتوں سے باہر آ جانا چاہیے اور پارٹی  کے ذمے داروں کو  وزیر اعظم سے بات کرنی چاہیے جبکہ ہمیں فوری طور پر وزارتوں سے الگ ہو جانا چاہیے، ہمارے مطالبات کی کسی ایک شق پر بھی عمل نہیں ہوا۔

Express News

صدرمملکت نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی

ان کا کہنا  تھا کہ  ایم کیو ایم سے  کیے گئے مطالبات پورے نہیں کیے گئے،ہماری جماعت  کے عہدیداروں کو اب بیٹھ کر دیکھنا ہو گا کہ ایم کیو ایم کو کیوں ہلکا لیا جا رہا ہے، گورنرکے عہدے کا اختیار ایم کیو ایم کے پاس ہی رہے گا کیونکہ ویزاعظم نے خود اس بات کو قبول کیا تھا۔

وسیم اختر نے کہا کہ ایم کیو ایم  حکومت کی اتحادی  جماعت  ہے، کسی کو ہٹانے کی  خواہش ایسے تھوڑی پوری ہوتی ہے۔ 

سابق میئر کراچی کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم  ون دور میں ایم کیو ایم نے  اپنے مطالبات   حکومت کے سامنے رکھے تھے، شہباز شریف نے ہمارے مطالبات پر اتفاق کیا تھا، بغیر مشورے اور اعتماد میں لیے بغیر ایسے فیصلے سمجھ سے باہر ہیں۔

ان کا  مزید کہنا تھا کہ  پیپلز پارٹی نے کوشش تو کی ہو گی ، گورنر صاحب کی سیاسی  مداخلت  کو وجہ بنایا ہے، صدر ہاؤس بھی تو سیاسی تقاریب کر رہا ہے۔
