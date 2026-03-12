پاکستان، چین کا امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق

چینی ہم منصب یوئی ژیاؤ یونگ سے ملاقات ہوئی جو کابل سے واپس پہنچے ہیں، محمد صادق

ویب ڈیسک March 12, 2026
فوٹو: محمد صادق ایکس

پاکستان اور چین کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں نے ٹی ٹی پی اور ایسٹ ترکستان موومنٹ جیسی دہشت گرد گروپس کو دونوں ممالک کے خطرات قرار دیتے ہوئے پائیداد امن یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔

افغانستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ چینی ہم منصب یوئی ژیاؤ یونگ سے ملاقات ہوئی جو آج صبح کابل سے واپس پہنچے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ‘ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی ایم (ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ) جیسی دہشت گرد گروپس سے پاکستان اور چین کو درپیش خطرات پر تبادلہ خیال کیا’۔

محمد صادق نے کہا کہ ‘پائیدار امن اور استحکام یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا’۔

 
