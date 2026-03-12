امریکا میں یہودی عبادت گاہ پر حملہ

پولیس کے مطابق حملہ آور گاڑی سمیت اندر آیا اور پھر فائرنگ کرتا ہوا داخل ہوگیا

ویب ڈیسک March 12, 2026
امریکی ریاست مشی گن میں قائم یہودی عبادت گاہ پر حملہ ہوا، جس میں مبینہ حملہ آور مارا گیا ہے۔

فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کی دوپہر تقریبا ساڑھے 12 بجے کے قریب مشی گن کے جنوب میں واقع بلوم فیلڈ میں قائم ٹیپل اسرائیل نامی عبادت گاہ کی دیوار سے گاڑی ٹکرانے کے بعد مسلح شخص فائرنگ کرتا ہوا اندر داخل ہوگیا۔

اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہودی عبادت گاہ پہنچ گئی جبکہ ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ایک مشتبہ مسلح شخص کو عبادت گاہ کے احاطے میں داخل ہوا، جس کے پاس رائفل تھی۔ 

عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں ممکنہ طور پر میں حملہ آور مارا گیا۔

حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد آگ کی لپیٹ میں بھی آ گئی جس کے باعث ملزم کی لاش شدید جھلس گئی۔  واقعے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے جائے وقوعہ کو سیل کر کے شواہد جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔

مشی گن کی ریاستی پولیس نے واقعے کے بعد عبادت گاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی جبکہ علاقے میں اضافی نفری کو تعینات کردیا ہے۔

پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تفتیش مکمل ہونے تک واقعے کے مقام کے قریب جانے سے گریز کریں۔
