امریکی ریاست مشی گن میں قائم یہودی عبادت گاہ پر حملہ ہوا، جس میں مبینہ حملہ آور مارا گیا ہے۔
فاکس نیوز کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کی دوپہر تقریبا ساڑھے 12 بجے کے قریب مشی گن کے جنوب میں واقع بلوم فیلڈ میں قائم ٹیپل اسرائیل نامی عبادت گاہ کی دیوار سے گاڑی ٹکرانے کے بعد مسلح شخص فائرنگ کرتا ہوا اندر داخل ہوگیا۔
اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی بھاری نفری یہودی عبادت گاہ پہنچ گئی جبکہ ایمرجنسی نافذ کردی گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق ایک مشتبہ مسلح شخص کو عبادت گاہ کے احاطے میں داخل ہوا، جس کے پاس رائفل تھی۔
عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا جس میں ممکنہ طور پر میں حملہ آور مارا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ گاڑی عمارت کے اندر داخل ہونے کے بعد آگ کی لپیٹ میں بھی آ گئی جس کے باعث ملزم کی لاش شدید جھلس گئی۔ واقعے کے بعد تفتیشی ٹیموں نے جائے وقوعہ کو سیل کر کے شواہد جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔
مشی گن کی ریاستی پولیس نے واقعے کے بعد عبادت گاہوں کی سیکیورٹی بڑھا دی جبکہ علاقے میں اضافی نفری کو تعینات کردیا ہے۔
پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تفتیش مکمل ہونے تک واقعے کے مقام کے قریب جانے سے گریز کریں۔