دبئی کی حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے عیدالطفر کی چار روزہ تعطیلات کا اعلان کردیا جو 19 مارچ کو شروع ہوں گی۔
گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق دبئی کی حکومت کے ہیومن ریسوسز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری سرکلر میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے عیدالفطر کی 4 روزہ چھٹیوں کا اعلان کیا جس کا آغاز 19 مارچ بروز جمعرات کو ہوگا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ گورنمنٹ ہیومن ریسورسز کے حوالے سے وفاقی اتھارٹی نے اس سے قبل تصدیق کی تھی کہ تمام وفاقی وزارتیں، ادارے اور سرکاری اداروں میں 19 مارچ سے 22 مارچ تک چھٹی ہوگی اور 23 مارچ کو باقاعدہ کام شروع ہوگا۔
مزید بتایا گیا کہ نجی شعبے کے ملازمین کے لیے 19 سے 21 مارچ تک تین روزہ چھٹیاں ہوگی۔
حکام نے بتایا کہ اگر رمضان 30 یوم پر مشتمل ہوا تو نجی شعبے کے ملازمین کی چھٹیوں کی 22 مارچ تک توسیع ہوگی۔