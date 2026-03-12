مفتی نعمان نعیم کی کامران ٹیسوری سے الوداعی ملاقات، عوامی خدمات کو خراج تحسین

کراچی:
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے عہدہ چھوڑنے کے بعد جامعہ بنوریہ عالمیہ کے مہتمم ڈاکٹر مفتی نعمان نعیم نے گورنر ہاؤس میں ان سے الوداعی ملاقات کی۔
ترجمان کے مطابق ملاقات کے دوران مفتی نعمان نعیم نے کامران خان ٹیسوری کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
انہوں نے کہا کہ کامران ٹیسوری نے گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھول کر ایک نئی روایت قائم کی۔ عوامی فلاح اور آئی ٹی تعلیم کے فروغ کے لیے ان کے اقدامات قابلِ تعریف ہیں۔
معروف مذہبی اسکالر مفتی نعمان نعیم کا کہنا تھا کہ کامران ٹیسوری کا دور گورنر ہاؤس کی تاریخ میں ایک عوامی دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔
انہوں نے نئے نامزد گورنر سندھ نہال ہاشمی کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ بھی عوامی فلاح کے اقدامات کو جاری رکھیں گے۔
اس موقع پر مفتی نعمان نعیم نے کامران خان ٹیسوری کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آئندہ زندگی کے لیے کامیابی اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا۔