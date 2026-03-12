ایران کے خلاف جنگ میں امریکا کا بڑا نقصان، فضا میں فیول فراہم کرنے والا طیارہ گر کر تباہ

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں

ویب ڈیسک March 12, 2026
عراق میں جاری امریکی فوجی کارروائی کے دوران امریکی فضائیہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کے سی 135 اسٹریٹو ٹینکر طیارہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران حادثے کا شکار ہو کر مغربی عراق میں گر کر تباہ ہو گیا۔

امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حادثہ فرینڈلی ایئر اسپیس میں پیش آیا اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔

حکام کے مطابق اس واقعے میں دو طیارے شامل تھے جن میں سے ایک طیارہ مغربی عراق میں گر گیا جبکہ دوسرا طیارہ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔

سینٹکام نے واضح کیا ہے کہ یہ حادثہ نہ دشمن کے حملے اور نہ ہی فرینڈلی فائر کے باعث پیش آیا۔ واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور مزید تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

ذرائع کے مطابق اس سے قبل بھی آپریشن ایپک فیوری کے دوران تین امریکی ایف 15 لڑاکا طیارے ایک عجیب و غریب فرینڈلی فائر واقعے میں تباہ ہو چکے ہیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں اور متاثرہ اہلکاروں کے اہل خانہ کو جلد آگاہ کیا جائے گا۔
