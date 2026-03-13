اماراتی دفاعی نظام نے ایک دن میں ایران کے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون مار گرائے

اب تک ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup
دبئی:

متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی دن میں ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون کامیابی سے تباہ کر دیے۔

اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یہ میزائل اور ڈرون ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے تاہم امارات کے جدید ائیر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں فضا ہی میں نشانہ بنا لیا۔

وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام 278 میزائلوں اور 1540 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

ایران کے خلاف جنگ میں امریکا کا بڑا نقصان، فضا میں فیول فراہم کرنے والا طیارہ گر کر تباہ

بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔

اماراتی حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفاعی نظام کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |
بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |

متعلقہ

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

خامنہ ای کی اہلیہ زندہ ہیں، ایرانی سرکاری میڈیا

Express News

بعض ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے؛ ایران

Express News

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکا سب سے زیادہ منافع کماتا ہے؛ ٹرمپ

Express News

امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی؛ 2 اہلکار زخمی

Express News

ایران کے نئے سپریم لیڈر نے ایکس پر اکاؤنٹ بنالیا؛ فالوورز کی لائن لگ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو