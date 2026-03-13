اماراتی دفاعی نظام نے ایک دن میں ایران کے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون مار گرائے

دبئی:
متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے فضائی دفاعی نظام نے ایک ہی دن میں ایران کی جانب سے داغے گئے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون کامیابی سے تباہ کر دیے۔
اماراتی وزارت دفاع کے مطابق یہ میزائل اور ڈرون ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تھے تاہم امارات کے جدید ائیر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہیں فضا ہی میں نشانہ بنا لیا۔
وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک اماراتی فضائی دفاعی نظام 278 میزائلوں اور 1540 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کر چکا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک ہونے والے حملوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں اماراتی، پاکستانی، نیپالی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔
اماراتی حکام کے مطابق ملک میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور دفاعی نظام کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔