تیل کے محفوظ ذخائر مارکیٹ میں لانے کے اعلان کے باوجود کروڈ آئل 101 ڈالر سے تجاوز کر گیا

عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے 400 ملین بیرل تیل کے ذخائر مارکیٹ میں جاری کرنے کا اعلان بھی کیا گیا تھا

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں نے ایک بار پھر تیزی سے اوپر کا رخ کر لیا ہے، جہاں ایک ہی دن میں تقریباً 10 فیصد کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

اس غیر معمولی اضافے کے بعد برینٹ کروڈ آئل 101 ڈالر فی بیرل کی سطح عبور کر گیا ہے۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں برطانوی برینٹ خام تیل کی قیمت 9.29 ڈالر اضافے کے بعد 101.3 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل بھی 9.02 ڈالر مہنگا ہو کر 96.27 ڈالر فی بیرل پر جا پہنچا۔

ماہرین کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی توانائی منڈی کو شدید دباؤ میں ڈال دیا ہے۔

انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکا، اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث تیل کی سپلائی متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جس سے قیمتوں میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ عالمی توانائی ایجنسی کی جانب سے قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے 400 ملین بیرل تیل کے ذخائر مارکیٹ میں جاری کرنے کا اعلان بھی کیا گیا مگر اس اقدام کے باوجود تیل کی قیمتوں میں کمی نہیں آ سکی اور مارکیٹ میں تیزی برقرار رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |
بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

بھارتی کرکٹ پریزنٹر نے نامور اداکارہ سے شادی کرلی، تصاویر وائرل

Mar 12, 2026 01:07 PM |

متعلقہ

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

خامنہ ای کی اہلیہ زندہ ہیں، ایرانی سرکاری میڈیا

Express News

بعض ممالک کے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے؛ ایران

Express News

عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکا سب سے زیادہ منافع کماتا ہے؛ ٹرمپ

Express News

امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر خوفناک آگ بھڑک اٹھی؛ 2 اہلکار زخمی

Express News

ایران کے نئے سپریم لیڈر نے ایکس پر اکاؤنٹ بنالیا؛ فالوورز کی لائن لگ گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو