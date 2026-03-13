اے آئی ٹیکنالوجی کے حامل کھلونے بچوں کیلئے کتنے محفوظ ہیں؟

کچھ اے آئی کھلونے بچوں میں جذباتی وابستگی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں

ویب ڈیسک March 13, 2026
اے آئی ٹیکنالوجی والے کھلونے جیسے بات کرنے والے روبوٹ، اسمارٹ گڑیا یا انٹرنیٹ سے جڑے تعلیمی کھلونے اگرچہ کچھ فائدے بھی رکھتے ہیں لیکن مکمل طور پر محفوظ نہیں سمجھے جاتے۔ ماہرین کے مطابق والدین کو ان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔

ممکنہ فائدے

سیکھنے میں مدد: کچھ اے آئی کھلونے بچوں کو زبان، ریاضی یا کہانیاں سکھاتے ہیں جس سے دماغی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔

انٹرایکٹو کھیل: بچے سوال پوچھ سکتے ہیں اور کھلونا جواب دیتا ہے، جس سے کھیل دلچسپ اور تعلیمی لحاظ سے موثر ہو جاتا ہے۔

تخلیقی صلاحیت: بعض کھلونے کہانیاں بنانے یا مسئلے حل کرنے کی سرگرمیاں بھی دیتے ہیں۔

اہم خطرات

پرائیویسی اور ڈیٹا کا مسئلہ

بہت سے اے آئی کھلونوں میں مائیکروفون، کیمرہ یا انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے۔ یہ بچوں کی آواز، بات چیت اور رویے کا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں۔ بعض تحقیقات کے مطابق یہ ڈیٹا محفوظ نہ ہو تو ہیکنگ یا غلط استعمال کا خطرہ ہوتا ہے۔

نامناسب مواد

تحقیق میں دیکھا گیا کہ بعض اے آئی کھلونوں کے تقریباً 27 فیصد جوابات بچوں کے لیے نامناسب تھے، جیسے خطرناک یا غیر مناسب موضوعات۔

بچوں کی ذہنی نشوونما پر اثر

کچھ اے آئی کھلونے بچوں میں جذباتی وابستگی پیدا کرنے کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جس سے بچے انہیں دوست سمجھنے لگتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے بچوں کی حقیقی سماجی مہارتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔

سیکیورٹی کی کمزوریاں

کچھ واقعات میں اے آئی کھلونوں کی چیٹ یا ڈیٹا انٹرنیٹ پر لیک ہوا ہے جس سے بچوں کی ذاتی معلومات سامنے آئیں۔
