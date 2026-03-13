امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں، جس سے عالمی جہاز رانی میں خلل پڑ سکتا ہے۔
نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق انٹیلی جنس پر بریفنگ دینے والے ایک امریکی اہلکار نے بتایا کہ امریکی افواج کی جانب سے بارودی سرنگیں بچھانے کے قابل بڑے ایرانی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد، ایران نے اب چھوٹی کشتیوں کا استعمال شروع کردیا ہے۔
اہلکار نے بتایا کہ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور ان سینکڑوں کشتیوں کو تعینات کر سکتی ہے، جو اس نے طویل عرصے سے بڑے بحری جہازوں بشمول امریکی بحریہ کے جہازوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔
امریکی حکام نے کہا کہ یہ کوششیں سست ہیں اور زیادہ موثر نہیں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران بارودی سرنگوں کو صاف کرنے سے زیادہ تیزی سے نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آبنائے کے ذریعے جہاز رانی کو مزید روکا جاسکے۔
واضح رہے کہ ایران پر امریکا اور اسرائیل کے مشترکہ حملوں کے بعد آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے جس سے جہاز رانی میں خلل پڑا اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
آبنائے ہرمز ایک اہم آبی گزرگاہ ہے جس سے دنیا کا تقریباً 20 فیصد خام تیل اور قدرتی گیس عام طور پر گزرتی ہے۔