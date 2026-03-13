پاکستان کو 7 ماہ میں 5.17 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے موصول

پاکستان کو قرضے دینے میں سعودی عرب سب سے آگے اور امریکا سب سے پیچھے رہا، سرکاری اعداد و شمار

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

اقتصادی امور ڈویژن نے پاکستان کو رواں سال کے ابتدائی سات ماہ میں ملنے والے غیر ملکی قرضوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔

سرکاری دستاویزات کے مطابق پاکستان نے رواں مالی سال کے ابتدائی سات ماہ (جولائی سے جنوری) کے دوران بیرونی ذرائع سے 5.17 ارب ڈالر کے قرضے حاصل کیے ہیں۔

گزشتہ مالی سال 2025 کی اسی مدت میں ملک کو 4.584 ارب ڈالر کی بیرونی مالی معاونت حاصل ہوئی تھی اس طرح رواں سال اس رقم میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔

اقتصادی امور ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے غیر ملکی قرضوں اور گرانٹس سے متعلق تفصیلات جاری کرنے میں کچھ تاخیر کی، جس کی ایک ممکنہ وجہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری جائزہ مذاکرات بتائی جا رہی ہے۔ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد متعلقہ ڈیٹا باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا جنوری کے عرصے میں مختلف ممالک اور ذرائع سے مجموعی طور پر 5.17 ارب ڈالر کی بیرونی مالی معاونت حاصل ہوئی، جب کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یہ رقم تقریباً 4.6 ارب ڈالر تھی۔

رپورٹ کے مطابق اس دوران دو طرفہ قرضوں کی مد میں پاکستان کو مجموعی طور پر 931.88 ملین ڈالر موصول ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ حصہ سعودی عرب کا رہا جس نے 708 ملین ڈالر فراہم کیے، جب کہ چین سے 269.42 ملین ڈالر کا گارنٹی شدہ قرض حاصل کیا گیا۔

اسی عرصے کے دوران سعودی عرب نے موخر ادائیگی پر تیل کی سہولت کے تحت بھی پاکستان کی معاونت کی اور مجموعی طور پر 700 ملین ڈالر فراہم کیے۔ اس پروگرام کے تحت ہر ماہ 100 ملین ڈالر جاری کیے گئے۔

دیگر ممالک میں چین نے 72.28 ملین ڈالر، ڈنمارک نے 71.15 ملین ڈالر، فرانس نے 26.73 ملین ڈالر، جرمنی نے 5.45 ملین ڈالر، جاپان نے 15.53 ملین ڈالر، جنوبی کوریا نے 9.49 ملین ڈالر، کویت نے 22.06 ملین ڈالر جبکہ امریکا نے صرف 0.49 ملین ڈالر کی مالی معاونت فراہم کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ثنا جاوید نے انہیں دھوکہ دیا تھا، عمیر جیسوال کی تصدیق

ثنا جاوید نے انہیں دھوکہ دیا تھا، عمیر جیسوال کی تصدیق

Mar 13, 2026 09:02 AM |
ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، چین کا امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

سندھ میں کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ورک فرام ہوم پر عملدرآمد کیلیے کمیٹی تشکیل

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی، وسیم اختر کا ایم کیو ایم سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ

Express News

اسلام آباد؛ تمام تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، ایف سی تنظیم نو ترمیمی بل منظور کرانے کی حکومتی کوشش ناکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو