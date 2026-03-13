یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے شہری جاں بحق، مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگادی

عزیز بھٹی کے علاقے یونیورسٹی روڈ سوک سینٹر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا

ویب ڈیسک March 13, 2026
facebook whatsup

یونیورسٹی روڈ کے قریب واٹرٹینکر کی ٹکر سے ایک شہری بحق ہوگیا جس پر مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔

تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی روڈ سول سینٹر کے قریب واٹرٹینکر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار شخص جاں بحق ہوگیا جس کے بعد مشتعل افراد نے حادثے کے ذمے دار ٹینکر کو آگ لگا دی۔

عزیز بھٹی کے علاقے یونیورسٹی روڈ سوک سینٹر کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، مشتعل افراد نے حادثے کے ذمے دار واٹرٹینکر نمبر TTB-837 کو آگ لگا دی۔

 آتش زدگی کی اطلاع پر فائربریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچ گئی اور ٹینکر میں لگنے والی آگ کو بجھا دیا، جاں بحق ہونے والے 55 سالہ شخص کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت بشیر ولد عبدالحکیم کے نام سے کی گئی ، متوفی پی آئی بی کالونی مکرانی مسجد کے قریب کا رہائشی اور لیاری گینگ وار پی أئی بی کالونی کے کمانڈر احمد علی مگسی کا ماموں تھا۔

پولیس کے مطابق حادثے کا ذمے دار ڈرائیور موقعے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ، ٹینکر کو قبضے میں لیکر ڈرائیور اور مالک کی تلاش شروع کر دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ثنا جاوید نے انہیں دھوکہ دیا تھا، عمیر جیسوال کی تصدیق

ثنا جاوید نے انہیں دھوکہ دیا تھا، عمیر جیسوال کی تصدیق

Mar 13, 2026 09:02 AM |
ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کی سنجے دت سے ملاقات، قیمتی تحائف پیش کردیے

 Mar 12, 2026 07:34 PM |
کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

کمبھ میلے کی وائرل گرل نے مخالفت کے باوجود مسلمان لڑکے سے شادی کرلی

 Mar 12, 2026 06:17 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان، چین کا امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق

Express News

متحدہ عرب امارت کا زائد المعیاد ویزے کے حامل افراد کیلئے نرمی کا اعلان

Express News

سندھ میں کفایت شعاری اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ، ورک فرام ہوم پر عملدرآمد کیلیے کمیٹی تشکیل

Express News

گورنر سندھ کی تبدیلی، وسیم اختر کا ایم کیو ایم سے وزارتیں اور حکومت چھوڑنے کا مطالبہ

Express News

اسلام آباد؛ تمام تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان

Express News

قومی اسمبلی اجلاس، ایف سی تنظیم نو ترمیمی بل منظور کرانے کی حکومتی کوشش ناکام

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو