نیو کراچی میں ڈاکو 15 لاکھ مالیت سے زائد کا سامان لوٹ کر فرار

ڈاکو جاتے ہوئے گھر کے تمام افراد جن میں تین جوان لڑکیاں ، ایک لڑکا اور خاتون خانہ کو ایک کمرے میں بند کر گئے

March 13, 2026
نیوکراچی میں مسلحہ ڈاکو 15 لاکھ روپے مالیت سے زائد کا سامان لوٹ کر فرار ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق نیوکراچی سیکیٹر فائیو جی بشیر چوک فاروقیہ مسجد والی گلی میں واقعے گھر سے تین مسلحہ ڈاکو 15 لاکھ روپے مالیت سے زائد کا سونا ، کیش رقم اور موبائل فون لوٹ کر لے گئے۔

ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ نیوکراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔

نیوکراچی انڈسٹریل ایریا کے علاقے مکان نمبر 142/13 سیکٹر 5/G بشیر چوک فاروقیہ مسجد والی گلی میں جمعرات کی دوپہر تقریباً ڈیڑھ بجے 3 مسلحہ ملزمان داخل ہوئے اور اہلخانہ کو یر غمال بنا کر 15 لاکھ روپے مالیت سے زائد کا سونا ، تقریباً ایک لاکھ روپے نقد اور چار قیمتی موبائل فون لوٹ کر فرار ہوگئے۔

واقعے کی مددگار 15 کے ذریعے اطلاع ملنے پر ایس ایچ او نیوکراچی انڈسٹریل ایریا رضوان قریشی پولیس پارٹی کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور واقعے کی تفصیل معلوم کرنے کے بعد فارنزک ٹیم کو موقع پر طلب کر لیا۔

علاقہ مکینوں نے بتایا کہ مذکورہ مکان میں محمد سلیم اپنی فیملی کے ہمراہ تقریباً ڈیڑھ ماہ قبل کرائے پر شفٹ ہوئے تھے، واقعے کے وقت محمد سلیم گھریلو کام کے سلسلے میں جیسے ہی گھر سے نکلا کچھ ہی یر بعد ان کی اہلیہ دروازہ بند کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے آرہی تھیں کہ اچانک تین افراد جس میں سے ایک بائیکیا کا ہیلمٹ ، دوسرا نارمل ہیلمٹ اور تیسرا شخص کیپ لگائے ہوئے تھا وہ گھر میں داخل ہوگئے جس پر خاتون خانہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو جس پر انہوں نے کہا کہ ہم فریج صحیح کرنے والے ہیں اور وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے اور اوپر جا کر کہا کہ ہم پولیس والے ہیں۔

تینوں افراد کے ہاتھوں میں پستول تھا۔ بعدازاں انہوں نے گھر کی الماریوں کی تلاشی لینی شروع کر دی تاہم انہیں وہاں کچھ نہیں ملا جس کے بعد ڈاکوؤں نے کہا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ بعدازاں انہوں نے بڑی پیٹی ( ٹرنک ) پر ڈلی چادر ہٹائی تو وہاں تقریباً ایک ہلاکھ روپے رکھے ہوئے تھے۔ ملزمان نے وہ اپنی جیب میں رکھنے کے بعد پیٹی کو کھول کر اس کا سامان نکالنا شروع کر دیا ، پیٹی میں نیچے کی طرف ایک پوٹلی میں ڈیڑھ پاؤ وزنی چاندی کا پیر میں پہننے والا کڑا ، دو طلائی چوڑیاں ، دو لاکٹ ، ایک نت ، دو خالص سونے کے بسکٹ اور ایک طلائی کوئن تھا جبکہ چارجنگ پر لگے چار قیمتی موبائل فون بھی تھے جو ملزمان اپنے ہمراہ لے گئے۔

ڈاکو جاتے ہوئے گھر کے تمام افراد جن میں تین جوان لڑکیاں ، ایک لڑکا اور خاتون خانہ کو ایک کمرے میں بند کر گئے ، واقعے کا مقدمہ 392 ، 397 ، 34 کے تحق محمد سلیم کی مدعیت میں درج کرے تفتیش خواجہ اجمیر نگری تھانے کے انویسٹی گیشن افسر کے سپرد کر دی گئی ہے۔

محمد سلیم نے بتایا کہ تفتیشی افسر محمد خالد امجد نے مکمل تعاون کیا اور بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر کے مسروقہ سامان برآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
