ایران جنگ کے بعد نیتن یاہو کی پہلی تقریر، بڑا دعویٰ کردیا

ملک کی دفاعی صلاحیت اور فوجی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے، نیتن یاہو

ویب ڈیسک March 13, 2026
اسرائیلی وزیرِ اعظم بینجمن نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگی کارروائیوں کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ اسرائیل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کے خلاف اہم فوجی اہداف حاصل کیے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاعی صلاحیت اور فوجی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھاتا رہے گا۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے خطے میں اپنی دفاعی صلاحیت یعنی دشمن کو حملے سے روکنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط کیا ہے۔
