ایران جنگ کے بعد نیتن یاہو کی پہلی تقریر، بڑا دعویٰ کردیا

اسرائیلی وزیرِ اعظم بینجمن نیتن یاہو نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگی کارروائیوں کے بعد اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ اسرائیل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کے خلاف اہم فوجی اہداف حاصل کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی دفاعی صلاحیت اور فوجی طاقت پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے۔ اسرائیل اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھاتا رہے گا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے خطے میں اپنی دفاعی صلاحیت یعنی دشمن کو حملے سے روکنے کی صلاحیت کو مزید مضبوط کیا ہے۔