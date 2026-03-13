لاہور:
پی ٹی آئی کے سینیئر رہنما اعظم خان سواتی نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت کے ماحول کو ختم کر کے بانی پی ٹی آئی عمران کان کو آن بورڈ لیا جائے۔
انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم سواتی نے کہا کہ موجودہ حالات میں عوام اور فیصلہ سازوں کے درمیان خلیج بڑھ چکا ہے، طاقتور طبقے عوام کی اس تکلیف کو سمجھیں۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی بہت بڑا لیڈر ہے اور ہمیشہ رہے گا، نوے فیصد لوگ بانی پی ٹی آئی کے پیروکار بن چکے ہیں، ہم گالم گلوچ اور خالی نعرے لگا کر عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے۔
اعظم سواتی نے کہا کہ فیصلہ ساز میری ان باتوں کا نوٹس لیں، فارم 47 کے نقلی قائدین نے ملک کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
سینیئر رہنما کا کہنا تھا کہ میری پی ٹی آئی کارکنوں سے اپیل ہے مختلف وی لاگرز کی زبان میں اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھیں، وی لاگرز کے گھمنڈ سے نکل کر جوش کو چھوڑ کر عقل استعمال کریں۔
قبل ازیں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے نو مئی جلاو گھیراو کے مقدمات میں اعظم سواتی، جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔
اے ٹی سی عدالت کے جج ارشد جاوید نے عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ اعظم سواتی، چمیشد چیمہ اور مسرت چیمہ سمیت دیگر عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔
عدالت نے عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع کر دی۔ ڈیوٹی جج نے پراسکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلاء سے دلائل طلب کرلیے۔
واضح رہے کہ ملزمان کے خلاف عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات درج ہیں۔