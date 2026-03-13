امریکا اور اسرائیل کی ایران پر جنگ کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے فلائٹ آپریشن بدستور معطل ہے۔
تفصیلات کے مطابق ملک بھر سے مشرق وسطیٰ کی 72 پروازیں منسوخ کر دی گئیں، 14 دن میں پاکستان سے خلیجی ممالک کی منسوخ پروازیں 1456 سے تجاوز کر گئیں۔
کراچی سے دوحہ، بحرین اور کویت کی 14 پروازیں منسوخ کی گئیں جبکہ لاہور سے دوحہ، کویت، بغداد اور دبئی کی 17 پروازیں منسوخ کی گئیں۔
اسلام آباد سے 25، پشاور سے 14، سیالکوٹ سے 8، فیصل آباد سے 10 اور ملتان سے 2 پروازیں منسوخ کی گئیں۔
کوئٹہ سے دبئی اور شارجہ کے لیے آج کی چاروں پروازیں آپریشنل ہیں۔ انتظامی وجوہات کے سبب اسلام آباد سے کراچی جدہ کی 4 پروازیں ایڈوانس کر دی گئیں۔
کراچی سے اسلام اباد کی 2 پروازیں پی کے 300 اور پی اے 208 ایک سے 3 گھنٹے قبل ازوقت روانہ ہوں گی جبکہ اسلام آباد سے جدہ کی 2 پروازیں پی اے 273 اور ایس وی 3726 بھی 1 گھنٹہ ایڈوانس کر دی گئی۔