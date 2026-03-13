کراچی؛ مائی کلاچی اور ایم ٹی خان روڈ ایک بار پھر ٹریفک کیلیے بند

سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سڑکوں کو بند کیا گیا ہے، ٹریفک پولیس

ویب ڈیسک/نوید جمال March 13, 2026
کراچی:

شہر میں یوم القدس ریلی کے پیش نظر مائی کلاچی اور ایم ٹی خان روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔

ٹریفک پولیس کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سڑکوں کو بند کیا گیا ہے۔

بوٹ بیسن، جناح برج اور مائی کلاچی روڈ آنے اور جانے والے دونوں اطراف سے بند کر دیے گئے۔ پی آئی ڈی سی سے جناح برج، ایم ٹی خان روڈ آنے جانے والے دونوں اطراف بند کر دیے گئے۔

Express News

یوم القدس؛ ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، اسلام آباد میں احتجاج کا امکان، کئی اہم سڑکیں بند

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق سڑکوں کی بندش کے باعث شہری متبادل راستہ اختیار کریں، بوٹ بیسن سے مائی کلاچی آنے والی ٹریفک کو یوٹرن دے کر واپس بھیجا جا رہا ہے۔

پی آئی ڈی سی سے جناح برج آنے والی ٹریفک کو کھجور چوک کی طرف بھیجا جارہا ہے، جناح برج سے آنے والی ٹریفک کو آئی آئی چندریگر روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔
